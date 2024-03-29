مسلسل جودر الحلقة الثالثة.. كذبة شهرزاد تهدد بقتلها على يد شهريار

واصلت شهرزاد التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين رئيس في مسلسل جودر الحلقة الثالثة، في رواية قصة جودر وحلم الوصول إلى الكنز، لشهريار «ياسر جلال» الذي يؤجل قتلها يوميا بسبب رغبته في الاستماع إلى نهاية القصة الخاصة بكنز الحكيم شمردل.

ويعطي شهريار فرصة لشهرزاد في مسلسل جودر الحلقة الثالثة، للانتهاء من رواية قصة الكنز حتى يتخلص من حياتها مثلما يفعل مع كافة الفتيات التي يتزوجها.

مسلسل جودر الحلقة الثالثة

ويأتي في نهاية مسلسل جودر الحلقة الثالثة، حراس القلعة ليخبرونه بأن هناك شخص اقتحمها ويجب أن يؤمنوا حياته، ولكن يأتي من يقوم بتنفيذ حكم الإعدام في الفتيات التي يتزوجهن الملك شهريار ويخبره أن من أتى بالشخص الذي تسلل القلعة هي شهرزاد، لينفعل كثيرا ويأخذ السيف لتنتهي أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، وعبدالعزيز مخيون.