بعد محاولة قتل الرضيع جودر.. كيف نتعامل مع غيرة الأبناء من المولود الجديد؟

مشهد من مسلسل جودر يشير إلى خطورة الغيرة بين الأطفال، إذ شهدت الحلقة الأولى قيام الطفل منذر مهران، بدخول غرقة شقيقه الأصغر الرضيع جودر، وحاول قتله من خلال وضع المخدة على وجهه ليكتم أنفاسه بسبب الغيرة، لأنه يرى أن الجميع يهتم بالصغير أكثر منه.

هناك بعض أولياء الأمور الذين يغفلون الغيرة بين الأطفال، خاصة الكبار الذي يرون أن الأخ الرضيع يتمتع بمعاملة خاصة، لكن كيف يتغلب الآباء على مشكلة غيرة الأبناء من الطفل المولود؟

عند ولادة الرضيع يشعر الأكبر بسنوات قليلة بحب الأب والأم لشقيقه، ويخاف من ابتعاد والديه عنه أو يهتمون بشقيقه أكثر منه، وسرعان ما تتحول مشاعر الخوف لغضب، الذي يعبر عن الغيرة الشديدة من خلاله، وقد يميل الطفل لاستخدام أساليب العنف مثل ضرب الرضيع، بحسبما قاله الدكتور وليد هنداوي، استشاري الصحة النفسية.

ضرورة العدل بين الأطفال والمساواة بينهم

ينصح استشاري الصحة النفسية الآباء، بضرورة العدل بين الأطفال والمساواة في الاهتمام بنفس القدر وعدم الإهمال، وعدم المقارنة بينهم والانتباه دائما لكل تصرفاتهم مع المولود الجديد، لأنه في هذا الوقت يشعر الطفل بأنه مهمش ووحيد، ويسبب ذلك الشعور تحول الغيرة إلى شعور سلبي.

3 انفعالات داخل الطفل

وأكد «هنداوي» أن الغيرة أمر طبيعي لأن الطفل يولد وجهازه الانفعالي لديه على 3 انفعالات، وهي الغضب والخوف والحب، وجميع الانفعالات تدخل في تكوين الشعور بالغيرة.

قصة مسلسل جودر من حكايات ألف ليلة وليلة

الجدير بالذكر أن مسلسل جودر الذي يعرض في رمضان 2024، يتضمن قصة من حكاية ألف ليلة وليلة، والعمل بطولة الفنان ياسر جلال رفقة نور ورنا رئيس، بالإضافة لمجموعة من نجوم الفن.