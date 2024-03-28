مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18.. ابن خالد النبوي يضع قواعد جديدة للبيت

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18، بطولة الفنان خالد النبوي، ما يزال الصراع قائما بين «مختار» الفنان خالد النبوي، وأبنائه الستة، بعد وفاة والدتهما «ميسون» سولاف فواخرجي، إذ فاز «مروان» الفنان نور النبوي، في الانتخابات على والده.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18

بأحداث تشويقية ومثيرة، بدأ «مروان» ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18، في تغير خطته مستخدما أساليب جديدة في التعامل مع أشقائه، وكانت أولى قراراته إعطاء أشقائه إجازة من المدرسة، بعد أن تأخر في الاستيقاظ مبكرا، ووعدهم بأنه سوف يتفق مع سائق خاص، من أجل توصيلهم إلى المدرسة والتمرين.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، إذ يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب، وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.