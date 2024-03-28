مواعيد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ18

شهدت الحلقة الـ17 من مسلسل إمبراطورية ميم، والتي نشرت ليلة أمس على قناة dmc العديد من الأحداث، ومنها تواعد «مصطفى» نجل «مختار» خالد النبوي الصغير مع إحدى الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي وإخبارها بأنّه شخص بالغ، يبلغ من العمر 32 عاما، وتزوج مرتين ثم انفصل عن زوجته.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ18 على قناة dmc

الجمهور على موعد مع إعادة الحلقة الـ 18 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم على شبكة قنوات dmc في تمام الساعة 10:15 صباحاً، والساعة 6:05 مساءً على شاشة dmc drama، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، و3:30 صباحاً، وتُعرض الحلقة أيضا على منصة watch it بالتزامن مع قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc

ويأتي موعد العرض الأول للحلقة من مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً ويتزامن معها عرض منصة watch it للحلقة في الساعة 10:45 مساءً.