سماح أبو بكر عزت: «بحاول دائما أوصل للأطفال أهمية سعة الأفق ليعرف شخصيته»

قالت الكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، إن هناك كاتبا قام بعمل دراسات على مجموعات من الأطفال باللغة الفرنسية حملت عنوان «ماذا ترى» وليس لها ترجمة، مشيرة إلى أنها تهتم كثيرًا بعلم نفس الطفل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر «الراديو أون سبورت إف إم»، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن: «في المجموعات دي الكاتب بيعلم الطفل سعة الأفق وميبصش لزاوية واحدة في الصورة، ودا اللي أنا بحاول أوصله للأطفال والأهل».

تنوع وجهات النظر بين الأهالي والأطفال

وتابعت: «بحاول أوصل للأهل والأطفال أنهم مياخدوش دايما وجهة نظر واحدة، اسمع اللي حواليك، ومن اللي بتسمعه تستخلص وجهة نظرك وشخصيتك، وإنك تفضل منغلق على نفسك عمرك ما توصل لهدفك ولا تتألف مع مجتمعك اللي عايش فيه».

وأكملت: «لم أكن مخططة لحياتي وبمشي بالصدفة واكتشفت إني بحب الأطفال جدا، وسافرت روسيا كنت بستلم جائزة للتفوق في الكتابة، فاطلعت على مكتبات وقرأت مقولة جميلة وهي «الحكاية الجميلة صديق طفولتك تسير إلى جوارك على الدوام».