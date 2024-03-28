مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18.. خالد النبوي يهرب خوفا من كلب «مايا»

شهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18 للمخرج محمد سلامة، تطور في الأحداث، حيث بدأ «مروان» نور خالد النبوي في تنفيذ مطالب الجميع بعد فوزه في الانتخابات المنزلية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18

ضمن العهد الجديد قرر «مروان» نور خالد النبوي أن يحقق لـ«مايا» أمنيتها بأن يجلب لها كلبا ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18، ولكن الإمبراطور «مختار» كان يخاف من الكلب، وطلب من مروان أن يقف له حتى يمر من أمامه.

مايا تعود إلى حياتها الطبيعية بعد شراء الكلب

وقررت «مايا» أن تطلق على الكلب اسم «زكي»، وقال مروان «الكلب الذي هز عرش الإمبراطور»، وذهبت «مديحة» لـ مختار لتخبره أنه مجرد كلب وأنه يفك الحصار عن أولاده، خاصة أن مايا رجعت لحياتها الطبيعية، بعد فترة الاكتئاب التي كانت تعيشها بعد وفاة قطتها «زكية».