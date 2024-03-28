رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18.. خالد النبوي يهرب خوفا من كلب «مايا»

كتب:

ضحى محمد
09:36 م | الخميس 28 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

شهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18 للمخرج محمد سلامة، تطور في الأحداث، حيث بدأ «مروان» نور خالد النبوي في تنفيذ مطالب الجميع بعد فوزه في الانتخابات المنزلية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18

ضمن العهد الجديد قرر «مروان» نور خالد النبوي أن يحقق لـ«مايا» أمنيتها بأن يجلب لها كلبا ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18، ولكن الإمبراطور «مختار» كان يخاف من الكلب، وطلب من مروان أن يقف له حتى يمر من أمامه.

مايا تعود إلى حياتها الطبيعية بعد شراء الكلب 

وقررت «مايا» أن تطلق على الكلب اسم «زكي»، وقال مروان «الكلب الذي هز عرش الإمبراطور»، وذهبت «مديحة» لـ مختار لتخبره أنه مجرد كلب وأنه يفك الحصار عن أولاده، خاصة أن مايا رجعت لحياتها الطبيعية، بعد فترة الاكتئاب التي كانت تعيشها بعد وفاة قطتها «زكية».

اقرأ المزيد:

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ18.. صدام مرتقب بين خالد النبوي مع ابنته؟

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ18.. هل تعود إدارة المنزل إلى خالد النبوي؟

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ18.. صدمة خالد النبوي في نجله الأصغر

مواعيد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ18
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.