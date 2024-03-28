درجات الحرارة في الأيام المقبلة.. هل ستستمر الموجة الحارة؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات الطقس وتغير درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، إذ سنشهد في الساعات المقبلة، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد برياح من الصحراء الغربية تعمل على رفع قييم درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ درجات الحرارة ستعود إلى الانخفاض خلال الأيام المقبلة، لنشهد تراجعًا ملحوظًا يعقبه استقرار في حالة الطقس.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض على معظم المدن والمحافظات، وفق خبراء الأرصاد الجوية، الذين أشاروا إلى وجود فترة من التقلبات الجوية وهو السائد في فصل الربيع كل عام.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى: العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة الكبرى: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.