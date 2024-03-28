مع ارتفاع درجات الحرارة.. 5 نصائح للحفاظ على رطوبة جسمك في نهار رمضان

تقلبات جوية ملحوظة يشهدها الطقس في الفترة الحالية، يغلب عليها ارتفاع درجات الحرارة، لا سيما خلال ساعات النهار، ما يُقلل من رطوبة الجسم ويزيد الشعور بالعطش والإرهاق والإحساس بالخمول؛ ولأن مثل هذه الحالات يزيد معها ثِقل الصيام في شهر رمضان الكريم، لذا نوضح كيفية الحفاظ على رطوبة الجسم في شهر رمضان خلال ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم في نهار رمضان

الحفاظ على رطوبة الجسم يحتاج إلى تناول كمية جيدة من السوائل، سواء مياه أو مشروبات أو أطعمة غنية بالسوائل، ولأن خلال شهر رمضان الكريم يحتاج المسلم إلى الصوم نحو 16 ساعة يوميًا، فتكون المدة المسموح له بتناول الأطعمة والمشروبات خلالها قليلة، وهي بداية من الإفطار وحتى السحور، ولتتمكن من الحفاظ على رطوبة الجسم خلال نهار رمضان، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات، تشير إليها الدكتورة شيرين محمد، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»:

1- شرب الماء بكميات كافية:

ينصح بشرب الماء بكميات جيدة بعد الإفطار، ويفضل شرب 2-3 أكواب من الماء على فترات متقطعة خلال فترة الإفطار.

يمكن أيضًا شرب الماء خلال الليل، خاصةً قبل السحور بفترة كافية.

تجنب شرب الماء دفعة واحدة، بل قسم كمية الماء على فترات منتظمة.

2- تناول الأطعمة الغنية بالماء:

تشمل هذه الأطعمة الفواكه والخضروات، مثل الخيار والطماطم والبطيخ، التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

يمكن أيضًا تناول الشوربات والحساء، التي تساعد على ترطيب الجسم.

تجنب المشروبات المُدرة للبوب

3- تقليل تناول الكافيين:

المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، تزيد من إفراز البول، مما قد يؤدي إلى الجفاف.

ينصح بتقليل تناول هذه المشروبات خلال فترة الصيام.

4- تجنب الأنشطة الشاقة في أوقات الذروة:

حاول تجنب الأنشطة الشاقة التي تتسبب في التعرق، خاصةً في أوقات الذروة، عندما تكون الشمس في أقوى حالاتها.

إذا اضطررت إلى الخروج في الشمس، ارتدي ملابس خفيفة وقبعة ونظارات شمسية.

5- مراقبة علامات الجفاف:

انتبه إلى علامات الجفاف، مثل العطش الشديد، جفاف الفم، الصداع، الدوخة، الإرهاق.

إذا لاحظت أي من هذه العلامات، احرص على التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، وتوقف عن بذل المجهود البدني.