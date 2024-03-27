بعد الارتفاع المفاجئ.. متى تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية؟

حدث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد، فيما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى غد الخميس.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وقالت «الأرصاد»، في بيان لها، إنه من المتوقع أن يشهد غدا الخميس استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي بدءا من يوم الجمعة المقبل.

ونوهت الهيئة كذلك إلى تكاثر الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ووجود نشاط في حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على تلك المناطق.

وتوجد وفقا لهيئة الأرصاد الجوية فرص لتساقط أمطار متوسطة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية خلال فترات متقطعة، وفرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد عبر عدة فترات متقطعة وخلال الساعات المتأخرة من الليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا التالي:

- القاهرة الكبرى العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.