«الزراعة» تُصدر توصيات مهمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع

أعلن مركز معلومات تغير المناخ، والنظم الخبيرة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ درجات الحرارة سترتفع بشكل كبير نهاية الأسبوع الحالي لتصل إلى 5 درجات عن المعدل بعد فترات باردة وشديدة البرودة.

الارتفاع الشديد في الحرارة سيفاجئ النبات

وأوضح «المركز» أنّ الارتفاع الشديد في الحرارة ييفاجئ النبات، خاصة مع ما يشهده من تذبذب في عمليات النمو بين السرعة والبطء، ما يؤثر بشكل كبير جدًا على المحاصيل القائمة، ويُتوقع أن تنشط الرياح يومي الخميس والجمعة المقبلين، وما يصاحبها من إثارة للرمال والأتربة.

وتابع أنّ الحرارة المنخفضة خلال الأيام الماضية كانت مفيدة للقمح والبطاطس الصيفي والبنجر والبصل المبكر والثوم والفول والبسلة والجزر، لأنها تُقلل تنفس الظلام الذي يهدم المادة الجافة التي يحتاجها النبات لتكوين الدرنات أو الابصال أو الحبوب وأي جزء للتخزين، وبالتالي يزيد صب المادة الجافة ويزيد التحجيم والأوزان والصلابة والجودة.

وشدد على ضرورة تكثيف الرش بمركبات التحجيم مثل سترات البوتاسيوم وسلفات البوتاسيوم والبورون 11-14% ومادة مبيوكوات كلوريد 25%، أما مزارعي القمح المتأخر الذي دخل مرحلة طرد السنابل وهم مرحلتين حساستين جدًا لأي ارتفاع في الحرارة بسبب زيادة البخر من السنابل وعدم توازنها مع الامتصاص.