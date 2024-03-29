مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18.. الفوضى تسيطر على منزل مختار أبو المجد

شهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18 بطولة الفنان خالد النبوي، تطورًا في الأحداث، إذ قرر «مختار» خالد النبوي، أنّ يكسر كل القواعد ويقف أمام أولاده، كما قرر أنّ يعود بعد الساعة 12 عندًا في نجله «مروان» خاصة بعد فوز الأخير في الانتخابات المنزلية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18

وضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18، شهد المنزل حالة من الفوضى الشديدة بعد فوز «مروان»، وتحدثت «مديحة» نشوى مصطفى إلى «مختار» بأن حالة الفوضي قد تسبب مشكلة كبيرة في البيت، لكنه أكد لها أنّ التجربة والخطأ ستعلمان أولاده الصواب والخطأ، وأنّ هذا ما أرادوا أنّ يفعلوه بسبب الانتخابات.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.