بأحداث جديدة وتشويقية يتابع الجمهور مسلسل إمبراطورية «ميم»، خاصة حالة الكوميديا بين مختار وعائلته، ونعرض خلال التقرير التالي مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة «dmc»، في رمضان 2024 الحلقة 19.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 19

تبدأ مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة «DMC»، في رمضان 2024 الحلقة 17، الساعة 10.45 مساء، والإعادة الساعة 10:15 صباح اليوم التالي، إضافة إلى منصة watch it الإلكترونية، التي تٌتيح عرض الحلقة يوميًا بالتزامن مع قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة المسلسل كلا من خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.