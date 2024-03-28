خطة الاستيلاء على الكنز المرصود في الحلقة 3 مسلسل جودر.. من هو الملك الغطريف؟

أحداث عديدة شهدتها الحلقة 3 من مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، من أبرزها مشاجرة جودر مع أحمد كشك بعد أن ضايق حبيبته شروق، واشتبكا سويا، حيث خلال الصدام سقط الحجاب الذي طالب الشيخ عبدالله والدته بارتدائه له ليكون حصنا له وحماية من الشمعيين برئاسة شواهي «نور».

معلومات عن الملك الغضريف

وخلال الأحداث تمكن من الحصول على حجاب جودر، الذي اعتبروه طريقة سهلة تساعدهم على اختطافه من أجل الاستيلاء على الكنز المرصود بعد قتل الملك الغطريف الذي نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عنه وفقا لما ذكره في كتاب «سيرة بني هلال»:

- يسمى الغطريف بن عطاء الجرشى.

- هو الوالي الخامس عشر من الولاة العباسيين لليمن في العصر العباسي.

- يتألق اسمه في النقود المسكوكة باليمن مع اسم الخليفة هارون الرشيد.

- هو خال الهادي وهارون الرشيد ابني المهدي وأمهما الخيزران بنت عطاء.

- كان من كبار الشخصيات اليمنية.

- كان عدة وزراء وأعوان ومن جملتهم الوزير النعمان.

- ورد ذكره في العديد من حكايات ألف ليلة وليلة، والسيرة الهلالية.

قررت شواهي، الدور الذي تجسده الفنانة «نور»، الذهاب إلى مصر من أجل بدء رحلتها في الوصول للكنز الذي تحلم به، وتمكنت بالفعل من الوصول إلى مصر، وبدأت في الرقص حتى تلفت انتباه سالم، شقيق جودر، لكي تتقرب منه وتدخل منزلهما.

أبطال مسلسل جودر

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل جودر على شبكة ON في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 9:45 صباحًا، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ياسر جلال في دور شهريار، وياسمين رئيس في دور شهرزاد، ومحمود البزاوي في دور عمر المصري، وآيتن عامر في دور فاطمة والدة جودر، ونور في دور السيدة التي ترغب في الوصول لكنز الشمردل.