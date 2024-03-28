مراحل بناء وتنفيذ ديكور مسلسل جودر بطولة ياسر جلال (فيديو)

من حكايات الأساطير ألف ليلة وليلة، لشاشات المتحدة، طل علينا الفنان ياسر جلال، في واحد من أهم الأعمال الرمضانية 2024 «جودر»، جودر بن عمر المصري أحد الشخصيات الخيالية من قصص ألف ليلة وليلة، والتي تدور أحداثه حول عائلة شهرزاد وشهريار، يكشف خلاله عن أصل الحكاية وما عاناه شهريار منذ طفولته، وكيف ميزه والده بحبه على باقي أشقائه، وكيف كان الحب لعنة عليه.

ومع العرض الأول من عرض مسلسل «جودر» حقق العمل للمخرج إسلام خيري، وبطولة النجم ياسر جلال، إشادات واسعة وإيجابية، تركزت الإشادات على أداء الممثلين وجودة الصورة والديكورات التي كشفت عن ميزانية ضخمة رصدتها الجهة المنتجة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل العمل.

لحظة بناء وتنفيذ ديكور مسلسل جودر بطولة ياسر جلال

ونشر أحمد فايز، مهندس الديكور المنفذ للعمل الكبير «جودر» مقطع فيديو يرصد لحظات بناء وتنفيذ ديكور مسلسل جودر، وعلى رأسها «قاعة الديوان»، «مخدع شهريار»، «قاعة اجتماعات الشمعيين»، «كهف الشمردل»، و«حارة سعد السعود»، إذ أبرز المقطع المجهود الكبير والميزانية الهائلة التي وضعت لهذا العمل.

وتدور أحداث مسلسل جودر في إطار فانتازيا غني بالتشويق والإثارة، لعالم الأساطير الشهير ألف ليلة وليلة، مع معالجة درامية بطولة الفنان ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وتارة عماد.