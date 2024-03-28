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دراما المتحدة

هل يخون عمر الخيام صديقه حسن الصباح في مسلسل الحشاشين؟

عمر الخيام يقع تحت اختبار خيانة حسن الصباح في مسلسل الحشاشين

كتب:

آية أشرف
09:52 م | الخميس 28 مارس 2024
الحشاشين

الحشاشين

خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، يقع عمر الخيام «نيقولا معوض» في اختبار صعب، فبعد أن عاد إلى أصفهان مجددًا، يجد نفسه أمام مهمة رسم خريطة بها تفاصيل قلعة ألموت، حتى يتمكن الجيش المحاصر لها من القضاء على حسن الصباح «كريم عبد العزيز» وأتباعه.

ويأتي صعوبة الاختبار بعد أن رفض الخيام بسبب مروءته أن يخبر الجيش المحاصر لقلعة ألموت عن أي تفاصيل بشأن الصباح أو القلعة، لكن في الوقت الحالي يبدو أن حياته على المحك، إما أن يخون الصباح أو تقطع رقبته.

مسلسل الحشاشين

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، أحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

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بقلم آية أشرف