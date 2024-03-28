ملخص أحداث المسلسلات التاريخية والشعبية.. سلاح جديد لحسن الصباح في الحشاشين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا حول ملخص أحداث الحلقات الـ 17 والثانية من النصف الثاني للمسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

مسلسل الحشاشين

في مسلسل الحشاشين الحلقة 17، حسن الصباح وجد نفسه في موقف صعب خلال حربه مع السلطان السَلْجُوقي، الذي استمر حصاره لقلعة الموت طويلا، ويلجأ حسن الصباح لسلاح الفرقة لكي يكسب الحرب لصالحه، مستغلًا الخلاف والصلح المؤقت بين السلطان السلجوقي وأشقائه.

مسلسل جودر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جودر، إبلاغ عمر لزوجته فاطمة أنَّه سوف يذهب للحج، ويجب عليها الاهتمام بأولادها الثلاثة، ومن ناحية أخرى استأجرت شاهي مكانًا في حارة سعد السعود لكي تكون قريبة من الطفل جودر.

مسلسل مليحة

وتناولت الحلقة الثانية من مسلسل مليحة، اللقاء الأول بين مليحة وأدهم دياب ضابط حرس الحدود، وذلك في أثناء مجيئها هي وجدها وجدتها إلى مصر، وتحقق قوات حرس الحدود من جوازات سفرهم، وفي أثناء إنهائها للإجراءات تقابل أدهم الذي يستفهم منها عن سبب تعصبها، فقالت له إنَّ جدها مُصاب في الأتوبيس وينتظر منذ وقت طويل انتهاء الإجراءات.