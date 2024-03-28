قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. تعرف على أحداث الحلقة الماضية

تحمل الحلقة الـ18 من مسلسل الحشاشين العديد من المفاجآت بعدما شوّق المخرج بيتر ميمي الجمهور لها، خاصة بعد النهاية التي شهدتها الحلقة الماضية، وذلك عقب ذهاب زيد ابن سيحون إلى حسن الصباح ليخبره بأنه وجد مجموعة من الفتيات والرعاة لديهم رسائل قلعة آلموت المشفرة والمداخل السرية، ما يصيب حسن الصباح بالدهشة.

وقبل عرض الحلقة الجديدة من مسلسل الحشاشين الحلقة 18، نستعرض لكم أحداث الحلقة الماضية لمتابعة مستجدات الحلقة الجديدة.

أبرز أحداث الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين

يتجه حسن الصباح ليستجوب تلك الفتيات ويجد من بينهن فتاة تدعى رياحنة «ركين سعد»، حيث يسألها حسن الصباح كيف تتمكن من فك تلك الشفرة التي لا يعرف فكها سوى كبار المختارين، لتخبره أنها شقيقه أحد الدعاة الذين كانوا من أتباعه، هو الأمر الذي يجعل حسن الصباح يشك أن هناك خائنا بينهم ينشر أسرارهم.

فيطلب حسن الصباح من زيد ابن سيحون رمي سيدات الرعاة وتلك الفتاة التي تدعى رياحنة من فوق سور قلعة آلموت، ويخبرهن حسن الصباح أن نهايتهن ستكون جهنم لأنهم اختاروا دعم السلطان على حسابه.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

وتعرض حلقة مسلسل الحشاشين للمرة الأولى على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساء، أما على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساء.