ينتظر عدد كبير من الجمهور موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 18، لأحداثه المهمة والنهاية الشيقة والغامضة التي شهدتها الحلقة السابقة، ليكون الجمهور على موعد جديد في أحداث الملحمة التاريخية، إذ تتيح شبكة قنوات DMC لمتابعيها الفرصة لمشاهدة الحلقة أكثر من مرة على مدار اليوم.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

ينطلق موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساءا، أما على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءا، بالإضافة إلى عرض الحلقة على منصة Watch It الإلكترونية، لتكون متاحة بأي وقت لمشتركيها وبدون فواصل إعلانية.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 18 بطولة كريم عبد العزيز

تبدأ موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 18، في تمام الساعة 1:45 صباحا وتأتي الإعادة الثانية في الساعة 4:15 عصرا، أما على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:30 صباحا بجانب إعادة ثانية الساعة 1:30 ظهرا.