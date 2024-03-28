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دراما المتحدة

مواعيد مسلسل الحشاشين على جميع القنوات ومنصة Watch It

كتب:

سهيلة محمد
12:14 م | الخميس 28 مارس 2024
كريم عبدالعزيز بطل مسلسل الحشاشين

كريم عبدالعزيز بطل مسلسل الحشاشين

يواصل مسلسل الحشاشين تصدره لمؤشر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فضلا عن أحداثه المليئة بالغموض والتشويق والإثارة، وكشفت شبكة قنوات DMC ومنصة watch it الإلكترونية عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على جميع القنوات، وذلك بعد تحقيقه حاله نجاح اسعة.

مواعيد مسلسل الحشاشين على جميع القنوات

تضم قائمة مسلسل الحشاشين على جميع القنوات، العرض التلفزيوني الأول للحلقة على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساء، أما على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساء.

منصة watch it

تعرض منصة Watch It مواعيد مسلسل الحشاشين على جميع القنوات، حيث تُذاع الحلقة قبل موعد عرضها تلفزيونيًا، ليكون على المنصة في تمام الساعة 7:15 مساءا.

وتبدأ مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين على جميع القنوات، بداية من قناة DMC في تمام الساعة 1:45 صباحا و4:15 عصرا، بينما تعاد على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:30 صباحا و1:30 ظهرا.

مسلسل الحشاشين من إخراج بيتر ميمي، تأليف عبدالرحيم كمال، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، إسلام جمال، أحمد غزي، حسن مالك، نور إيهاب.

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