مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. يحيى ابن مؤذن أصفهان يخطط لقتل حسن الصباح

تزداد الإثارة والتشويق في مسلسل الحشاشين الحلقة 18 على قناة DMC بطولة كريم عبدالعزيز، إذ تشهد العديد من الأحداث المشوقة والتاريخية، خاصة بعد العديد من المفاجآت التي شهدتها الحلقة 17.

وتتصاعد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 18 بعدما وضع يحيى ابن مؤذن أصفهان أحمد عبدالوهاب، خطة ذكية ليدخل إلى قلعة آلموت، بعد ما أمر السلطان السلجوقي بركياروق فك الحصار على قلعة آلموت، وذلك ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين.

وعرض يحيى ضمن أحداث الحلقة 17 خطته على قائد الجيش، حيث طلب منه أن يهرب وبعد ذلك تلاحقه قوات السلاجقة مما يدفعه بالاحتماء في قلعة آلموت، وينضم إلى القلعة على أنه معزول من صفوف السلاجقة، مما يجعله أن ينال من حسن الصباح وقتله بسهولة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 17

كما يقرر كل من سليمان وطيفور الانضمام إلى خطة يحيى من أجل الدخول إلى قلعة آلموت وسط صفوف رجال حسن الصباح دون أن يشعر بشيء، حتى يتمكّنوا من قتل حسن الصباح.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

ينطلق موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساءًا، أما على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءًا، بالإضافة إلى عرض الحلقة على منصة Watch It الإلكترونية، لتكون متاحة بأي وقت لمشتركيها دون فواصل إعلانية.