ملخص الحلقة 17 مسلسل صدفة.. كشف الستر عن ريهام حجاج

شهدت الحلقة 17 مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، أحداثا كثيرة تحت مسمى «كشف المستور» إذ عرف الطالب «علي» إن صدفة من أخذت الأموال، بينما كشفت الأخيرة عن هوية الخاطفين لها، وعلى الجانب الآخر اكتشفت أسرة نور إيهاب «فرح» تعاطيها للمخدرات.

ملخص الحلقة 17 مسلسل صدفة

وخلال أحداث الحلقة 17 مسلسل صدفة، أبلغ «طارق» عصام السقا، إن عمه «رشدي الشامي» هو من أرسل لها رجالا يخطفوها وليس والدها.

وعلى الجانب الآخر، ذهب «علي» سليم الترك، لمنزل «فرح» نور إيهاب، لتوصيل المخدرات لها، لكنها فاجأته أنها على علم بأمر «راندا» ليعتقد إن راندا هي من سرقت النقود من منزله، لكن تنفي «فرح» الاتهام عن راندا، مؤكدة له أن «صدفة» هي من أخذت أمواله.

وفي نفس الحلقة، تأكدت سلوى خطاب «هالة» من إدمان ابنتها «فرح» ووبختها وتشاجرت معها أمام والدها وشقيقتها.