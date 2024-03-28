مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة 18

استطاع مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، جذب العديد من المتابعات، خاصة أن العمل الاجتماعي، يطرح العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالشباب والطلاب خلال مرحلة المراهقة، وما يواجهونه ويقعون فيه من مشكلات، على رأسها الزواج العرفي، وتناول المخدرات وغيرها.

موعد مسلسل صدفة الحلقة 18

وترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد مسلسل صدفة الحلقة 18، على النحو التالي:

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة 18من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويحين العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 18 عبر شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، بينما الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويأتي موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 18على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

ويحين عرض الحلقة 18من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.