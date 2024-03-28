موعد صلاة العيد في الرياض.. تخصيص ساحات ومساجد

يستعد المواطنون والوافدون بالمملكة العربية السعودية، للاحتفال بعيد الفطر المبارك، الذي يفصلهم عنه نحو 11 يومًا، إذ يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام 30 يومًا، لذلك يبحث كثيرون عن وقت صلاة العيد في الرياض 2024، واستعدادات المملكة وتجهيز أماكن مخصصة للصلاة في المساجد والساحات.

مساجد صلاة العيد في الرياض

ووفرت السلطات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السعودية، أماكن وساحات مخصصة لأداء صلاة العيد في الرياض 2024، وأدى مواطنو المملكة والمقيمون، صلاة عيد الفطر الماضي في ساحات مسجد العيد الكبير بشارع الملك فيصل، ومسجد العيد بحي منفوحة القديم، ومسجد العيد بحي الشفاء، ومسجد العيد بحي السويدي على طريق عائشة.

موعد صلاة العيد في الرياض

كما أدى المسلمون صلاة العيد في الرياض في ساحات مسجد العيد غرب السويدي، وجامعة الإمام تركي بن ​​عبدالله الجامع الكبير، إضافة إلى مسجد العيد بحي المليز، وجامع الراجحي، وجامع الملك عبد الله على طريق العروبة، كما أدوا الصلاة في 23 مسجدًا في الهواء الطلق، و700 مسجد كبير في المساحات الفارغة.

وسيؤدي المسلمون صلاة العيد في الرياض أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 1 شوال لعام 1445 هجريا، في تمام الساعة 5:36 صباحًا.