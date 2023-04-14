كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، عن أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الرياض، التي يهتم بها الكثيرون وبالأخص المقيمين المسلمين في العاصمة للمملكة، فضلا عن المكانة الكبيرة التي تحتلها صلاة العيد في قلوب المسلمين.

وفيما يلي، تعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الرياض وموعدها وفق وزارة الأوقاف السعودية والتي جاءت على النحو التالي:

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الرياض

وجاءت أماكن صلاة عيد الفطر في الرياض وفق المعلن عنها كالآتي:

مسجد العيد الكبير بشارع الملك فيصل.

مسجد العيد بحي منفوحة القديم.

مسجد العيد في حي الشفاء.

مسجد العيد بحي السويدي على طريق عائشة.

مسجد العيد في حي غرب السويدي.

جامعة الإمام تركي بن ​​عبدالله الجامع الكبير.

مسجد العيد نهاية شارع الأحساء بحي المليز.

جامع الملك عبد الله على طريق العروبة.

جامع الراجحي

23 مسجد في الهواء الطلق في مختلف أحياء الرياض.

700 مسجد كبير في المساحات الفارغة.

موعد عيد الفطر 2023 في الرياض

وفلكيًا يأتي موعد عيد الفطر 2023 في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 21 أبريل.

فيما تقوم وزارة الأوقاف السعودية بإعلان موعد عيد الفطر المبارك شرعًا من خلال تحرى هلال شهر رمضان 1444، يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان الجاري.