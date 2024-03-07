مؤلفة «وبقينا اتنين»: «رانيا يوسف فاجئتني وشريف منير بيمثل من قلبه»

كشفت أماني التونسي، مؤلفة مسلسل «وبقينا اتنين» عن تفاصيل وفكرة العمل، موضحة أنه يتطرق لصدمة الانفصال بين الزوج والزوجة بعد زواج دام لـ25 عامًا.

تم الانتهاء من تصوير «وبقينا اتنين»

ونوهت «التونسي»، خلال لقائها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «التاسعة»، المُذاع عبر القناة «الأولى»، بأن المسلسل مكون من 15 حلقة فقط، وسيتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، مشددة على أنه تم الانتهاء من تصوير جميع حلقات المسلسل.

وأوضحت أن المسلسل «لايت كوميدي» يتطرق للحديث عن قضية معينة وهو الانفصال بعد فترة طويلة من الزواج، منوهة بأن الفنان شريف منير في هذا المسلسل يقدم دور مميز ومبهر للجميع، متابعة: «تصوير المسلسل تزامن مع انفصال الفنان شريف منير، كان بيمثل من قلبه».

وأشارت إلى أن الفنانة رانيا يوسف فاجئتها بالكثير من الأشياء والالتزام في التصوير وظهرت بشكل هادئ جدًا، منوهة بأنها ذاكرت الدور بشكل كبير وكانت تتناقش في العديد من جوانب العمل.