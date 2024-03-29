نحو 11 يومًا تفصل شعب تونس الشقيق عن حلول أول عيد الفطر المبارك، إذ من المنتظر أنّ يأتي شهر رمضان هذا العام 30 يومًا كاملة، لذا يرغب البعض في معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 29-3-2024، من أجل تنظيم مواعيد السحور والإفطار ومعرفة موعد صلاة التراويح.

وعن مواقيت الصلاة في العاصمة تونس، فسينطلق أذان الفجر الساعة 4:42، ويؤذن الظهر 12:31، والعصر 3:56 مساءً، والمغرب الساعة 6:41 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:07 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الجمعة 29-3-2024

وفي صفاقس يؤذن الفجر 4:36 وتشرق الشمس الساعة 06:09، ويؤذن الظهر الساعة 12:22، والعصر الساعة 3:54 مساءً، والمغرب الساعة 6:35 مساء، والعشاء الساعة 7:58 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 29-3-2024

وبالنسبة لمواقيت الصلاة في سوسة، فسيؤذن الفجر الساعة 4:35 وتشرق الشمس الساعة 06:09، ويؤذن الظهر الساعة 12:22، ويؤذن العصر الساعة 3:53 مساءً، ويؤذن المغرب الساعة 6:36 مساء، وتؤذن العشاء في تمام الساعة الثامنة مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الجمعة 29-3-2024

وفي القيروان يؤذن الفجر 4:37 وتشرق الشمس الساعة 06:11، ويؤذن الظهر الساعة 12:25، ويؤذن العصر الساعة 3:56 مساءً، ويؤذن المغرب الساعة 6:38 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:02 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.