يصوم المسلمون في تونس اليوم الـ18 من أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية، وخلاله يسعى الكثيرون لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 28-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد السحور والإفطار وصلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم

ووفق مواقيت الصلاة في تونس، ينطلق أذان الفجر الساعة 4:37 وتشرق الشمس الساعة 06:12، ويؤذن الظهر 12:25، والعصر 3:56 مساءً، والمغرب الساعة 6:38 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:03 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس 28-3-2024

مواقيت الصلاة في صفاقس: يؤذن الفجر 4:38 وتشرق الشمس الساعة 06:10، ويؤذن الظهر الساعة 12:22، والعصر الساعة 3:53 مساءً، والمغرب الساعة 6:34 مساء، والعشاء الساعة 7:57 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 28-3-2024

مواعيد الصلاة في سوسة: يؤذن الفجر الساعة 4:36 وتشرق الشمس الساعة 06:11، ويؤذن الظهر الساعة 12:23، ويؤذن العصر الساعة 3:54 مساءً، ويؤذن المغرب الساعة 6:35 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 7:59 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الخميس 28-3-2024

مواقيت الصلاة في القيروان: يؤذن الفجر 4:39 وتشرق الشمس الساعة 06:13، ويؤذن الظهر الساعة 12:25، ويؤذن العصر الساعة 3:56 مساءً، ويؤذن المغرب الساعة 6:37 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:01 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.