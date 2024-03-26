موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 26 مارس
كتب:
عمرو حسني
11:57 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
موعد صلاة المغرب
حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التونسية موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك.
موعد أذان المغرب في تونس الثلاثاء
وتشير السطور إلى مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في الوقت الذي تختلف التوقيتات بين المحافظات المختلفة والولايات في تونس
موعد أذان المغرب اليوم في تونس الثلاثاء 26-3-2024
وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:37 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:38 صباحًا، والشروق 6:14 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.
موعد أذان المغرب في تونس اليوم بمدينة سوسة
وعن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء بمدينة سوسة، ستكون عند الساعة 6:35 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:38 صباحًا، والشروق 6:12 صباحًا، وصلاة الظهر 12:23 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 7:58 مساءً.
موعد صلاة المغرب في تونس اليوم
وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:37 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:38 صباحًا، والشروق 6:14 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.
موعد الإفطار اليوم في تونس الثلاثاء 26-3-2024
وأما عن موعد الإفطار اليوم في تونس الثلاثاء 26-3-2024 في مدينة صفاقس، سيكون عند الساعة 6:34 صباحًا، والشروق 6:12 صباحًا، وصلاة الظهر 12:22 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:56 مساءً.