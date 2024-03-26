موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 26 مارس

حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التونسية موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في تونس الثلاثاء

وتشير السطور إلى مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في الوقت الذي تختلف التوقيتات بين المحافظات المختلفة والولايات في تونس

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الثلاثاء 26-3-2024

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:37 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:38 صباحًا، والشروق 6:14 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم بمدينة سوسة

وعن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء بمدينة سوسة، ستكون عند الساعة 6:35 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:38 صباحًا، والشروق 6:12 صباحًا، وصلاة الظهر 12:23 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 7:58 مساءً.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:37 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:38 صباحًا، والشروق 6:14 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في تونس الثلاثاء 26-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في تونس الثلاثاء 26-3-2024 في مدينة صفاقس، سيكون عند الساعة 6:34 صباحًا، والشروق 6:12 صباحًا، وصلاة الظهر 12:22 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:56 مساءً.