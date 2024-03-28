أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التونسية موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 28-3-2024 في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في تونس الخميس

وتشير السطور إلى مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 28-3-2024، فيما تختلف مواقيت الصلاة بين محافظات تونس المختلفة.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الخميس 28-3-2024

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 28-3-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:38 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:35 صباحًا، والشروق 6:11 صباحًا، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 8:04 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم بمدينة سوسة

وعن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 28 مارس بمدينة سوسة، ستكون عند الساعة 6:36 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:35 صباحًا، والشروق 6:09 صباحًا، وصلاة الظهر 12:22 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 8 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في تونس الخميس 28-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في تونس الخميس 28-3-2024 في مدينة صفاقس، سيكون عند الساعة 6:35 صباحًا، والشروق 6:09 صباحًا، وصلاة الظهر 12:22 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 7:58 مساءً.