مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 19

يحتفل أحمد مكي خلال الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8 بخبر حمل مربوحة، بعد تأكيد دكتور ربيع الأمر والكشف عليها بطرح الأسئلة فقط.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19

ويأتي عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 19 في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام الثالثة صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة الثالثة مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8

شهدت الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي العديد من الأحداث الكوميدية، منها كذب مربوحة على الكبير وإخبارها إياه أنها حامل حتى تلفت انتباهه واهتمامه، وذلك بعد اقتراح ابنة عمتها لهذه الفكرة.