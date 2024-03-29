مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19.. هل سيظل الكلب في منزل خالد النبوي؟

شاهد الجمهور اليوم، الحلقة الـ18 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، وتابع الأحداث التي تضمنت تغيير «مروان» نور النبوي، لخطة المنزل بأكملها واستخدام سياسة مختلفة للتعامل مع أشقائه، وكانت أولى هذه التغييرات، إعطائهم إجازة من المدرسة بعد تأخره في النوم، كما قرر أنّ يأتي بسائق لهم ليؤدي جميع المشاوير الخاصة بهم.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ19

وشهدت أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل إمبراطورية ميم، شراء «مروان» نور النبوي، لشقيقته «مايا» إلهام صفي الدين، كلب جديد وأطلقت عليه اسم «زكي»، ما جعل الخوف يتملك «مختار» خالد النبوي، لأنه لا يحب الكلاب.

ومن المقرر أنّ تكشف الحلقة الـ19، هل سيستمر الكلب في العيش بالمنزل أم لا؟ وذلك بناءً على القرار الذي سيتخذه «مختار» خالد النبوي.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أرمل يعيش مع أبنائة الستة بمختلف أعمارهم في حياة هادئة، لتقتحم حياته فتاة تغير مسار الأحداث لتنقلب رأسًا على عقب ما يجعل المنزل في حالة من التوتر.