أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 23-3-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 23 -3-2024 انخفاضا ملحوظا في الأسواق المصرية، وتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 5 جنيهات.

وترصد لكم «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر ورق العنب البناتي بين 25 و45 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطس بين 4.5 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر البصل بين 9 و21 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر الجزر بين 3 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 17 و24 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 12 و18 جنيهًا.

- يتراوح سعر خيار صوب بين 8 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 8 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية بين 15 و17 جنيهًا.

- يتراوح سعر القلقاس بين 17 و19 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا بين 4 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الثوم بين 12 و20 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

- يتراوح سعر برتقال سكري بين 5 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 7 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 4 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون الحلو بين 7 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر اليمون البلدي من 13 إلى 17 جنيهًا.

- يتراوح سعر تفاح أمريكي من 60 إلى 80 جنيهًا.

- يتراوح سعر البلح الشامية بين 28 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر البلح الإبريمي بين 16 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجوافة بين 8 و14 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفراولة بين 8 و14 جنيهًا.