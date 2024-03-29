تكريم 20 سيدة من الأمهات المثاليات في محافظة المنوفية

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة المنوفية حفل تكريم الأم المثالية في إحدى القاعات بمدينة تلا وقدم لهن دروعًا وهدايا قيمة، بحضور النائب أحمد بهاء رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وأمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور عبدالحميد الشيخ الأمين العام المساعد بالمحافظة، وبعض القيادات التنفيذية والعامة والعشرات من الأهالي.

تكريم الأم المثالية

وقال أكمل عشيش أمين حزب حماة الوطن بمركز تلا، إنه جرى تكريم 20 من الأمهات بمناسبة عيد الأم المثالية السنوي، بعد إجراء أبحاث دقيقة في المدينة والقرى من خلال فريق متخصص لاختيار السيدات المكافحات لتكريمهم ورد الجميل لهم بعد سنوات عديدة من الجهد والتعب.

درع وجائزة قيمة

وأوضح "عشيش" في تصريحات لـ "الوطن"، أنه تم تكريمهم بدرع وجائزة قيمة بعد الاحتفال بهم من خلال تقديم فقرات إنشاد وشعر تعبيرًا عن حب الأم ودورها الكبير في المجتمع، وسط أجواء من الفرح والبهجة التي امتلأت وجوه الحضور سواء السيدات المُكرمات أو أبناؤهن الذين حرصوا على الحضور وتسلم الجائزة إلى جانب والدتهم في مدينة تلا.