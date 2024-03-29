تتوالى أحداث مسلسل بيت الرفاعي، لذا يهتم الكثيرون بموعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19 على قناة on اليوم والذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لهذا العام، ويُقدّم من خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي المتورط في جريمتي قتل والده وعمه.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19 على قناة on اليوم

ويكون موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19 على قناة on اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، وسيكون هناك موعدان للإعادة، الأول في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والثاني في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وملك قورة ورحاب الجمل وتامر نبيل وميرنا جميل وسيد رجب ومحمد لطفى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.