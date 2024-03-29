عاجل.. ظاهرة جوية تضرب سماء مصر.. لا تخرج من المنزل

تغيرات جوية حادة تشهدها سماء مصر في الوقت الحالي، بعدما ظهر البرق في السماء، وسط أمطار غزيرة ضربت المحافظات، بعد ساعات قليلة من التحذيرات التي أطلقها الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغير مفاجئ في حالة الطقس.

وظهر شرارة البرق في عدد من مناطق جمهورية مصر العربية، وهي ظاهرة طبيعية بصرية تظهر في صورة شرارة كهربائية، تنشأ من خلال تفريغ مفاجئ في مناطق الغلاف الجوّي المشحونة، بحسب الخدمات العالمية لمعلومات الطقس.

برق ورعد وأمطار تضرب محافظات مصر

على الرغم من أن احتمالات الإصابة بالبرق كل عام أقل من 1 في المليون، إلا أن بعض العوامل يمكن أن تعرضك لخطر أكبر، غالبًا ما يصيب البرق الأشخاص الذين يعملون في الخارج أو يمارسون أنشطة ترفيهية في الهواء الطلق.

تحذيرات عديدة للمواطنين في حالة رؤية البرق في السماء، من أجل حماية نفسك من تلك الظاهرة الجوية، والتي كشفتها خدمات الطقس العالمية، والتي ترصدها «الوطن» في السطور التالية:

(1) ابحث عن مأوى آمن ومغلق

(2) إذا علقت في منطقة مفتوحة، تصرف بسرعة للعثور على مأوى مناسب

(3) النزول فوراً من المناطق المرتفعة مثل التلال أو قمم الجبال

(4) لا تحتمي تحت شجرة معزولة

تحذيرات من مخاطر البرق

(5) ابتعد عن الأشياء التي توصل الكهرباء، مثل الأسوار الشائكة أو خطوط الكهرباء أو طواحين الهواء

(6) الابتعاد عن المباني العالية، مثل أبراج الاتصالات والأشجار؛ يميل البرق إلى ضرب أطول جسم حوله.

(7) الابتعاد عن الأماكن المفتوحة مثل الحدائق والملاعب والبرك والبحيرات وحمامات السباحة والشواطئ.

وضربت أمطار غزيرة، وبرق ورعد محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية.