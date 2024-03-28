يتناول مسلسل بدون سابق إنذار، بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، قصة زوجين يمران بالعديد من المشاكل الزوجية، ويقرران الانفصال، إلا أنّه بعد فترة قصيرة يكتشفان أنّ ابنهما مصاب بمرض خطير، وبعدها تظهر الأزمات الكبرى، وهو من خلال التحليل يتأكد آسر ياسين أن «عمر» ليس طفله، وإليكم موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 3.

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار

تكون إعادة مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3، في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن دراما رمضان 2024.

ويُذكر أنّه كانت شهدت الحلقة الـ2 من مسلسل بدون سابق إنذار أحداث مشوقة ومثيرة، واكتشف الفنان آسر ياسين «مروان»، أن ابنه «عمر» بعد الخضوع لفحوص وتحاليل أنه ليس ابنه والنتائج ليست متطابقة معه؛ ليكتشف بعضها أيضًا أنّه يتعرض لحالة من الخيانة من قبل زوجته «ليلى» الفنانة عائشة بن أحمد.

إعادة مسلسل بدون سابق إنذار

وراقب الفنان آسر ياسين الهاتف المحمول لزوجته، ليكتشف أنّها على علاقة برجل أخرى حبيبها السابق «باسم»، ويسمع «مروان» لكل الرسائل الصوتية المتبادل في الدردشة بين عائشة بن أحمد وحبيبها باسم.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة من زوج وزوجة وطفل تنقلب حياتهم رأسا على عقب بسبب اكتشاف إصابة ابنهم بمرض سرطان الدم وهو في عمر السادسة، العمل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.