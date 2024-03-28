موعد عرض الحلقة 3 مسلسل بدون سابق إنذار على شاشة DMC

الحلقة الثانية من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين وعائشة بن أحمد، تضمنت العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة، ويكتشف آسر ياسين «مروان» أن طفله «عمر» ليس ابنه، وإليكم موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل بدون سابق إنذار، الذي يعرض يوميًا على شاشة DMC.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

وينتظر المشاهدون الحلقات القادمة من مسلسل بدون سابق إنذار، بعد الأحداث المتسارعة التي شهدنها خلال الحلقة 2 من المسلسل، واكتشاف «مروان» ليس ابنه، وبعدها يكتشف خيانة زوجته له من خلال متابعته والبحث حول أمرها ومراقبة هاتفها، ليكتشف آسر ياسين أن عائشة بن أحمد على علاقة بحبيها السابق الذي يدعى «باسم».

وبعد أن واجه آسر ياسين زوجته بأن عمر ليس طفله، راقب هاتفها الشخص وسمع الرسائل الصوتية المتبادلة بين «ليلى» و«باسم»، والتي تخبره في الرسائل عن الكثير من التفاصيل في حياتها، وهو ايضًا يخبرها بأن اشترى سيارة جديدة ويريد أن تعجبها هذه السيارة، ويواجه آسر ياسين بهذا الأمر.

موعد عرض الحلقة 3 مسلسل بدون سابق إنذار

وتُعرض الحلقة 3 مسلسل بدون سابق إنذار، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC فى تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرا.