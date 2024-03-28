مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، جذب الكثير من المشاهدين، ويهتم عدد من المشاهدين لمعرفة موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3 على قناة dmc اليوم الخميس.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3

وشهدت الحلقة الـ2 من مسلسل بدون سابق إنذار أحداثًا مشوقةً، وتضمنت العديد من المشاهد التي يتداولها الجمهور بكثرة على منصّات التواصل الاجتماعي، حيث إن الفنان آسر ياسين «مروان» يكتشف أن طفله «عمر» ليس ابنه، ويشك في أمر زوجته «ليلى» والتي تجسد شخصيتها الفنان عائشة بن أحمد.

مسلسل بدون سابق إنذار

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3 في تمام السادسة والربع مساء، وكذلك على منصة watch it الرقمية، وتُعاد أيضًا في توقيات مختلفة، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرا.

وينتظر المشاهدين الحلقة الـ3 من المسلسل، ليعرفوا من سيكون والد «عمر»، وه باسم حبيب ليلى «عائشة بن أحمد» لها أي تدخل في هذا الأمر؟ وذلك بعد أن راقب الفنان آسر ياسين الهاتف المحمول الخاص بزوجته الفنانة عائشة بن أحمد «ليلى»، يجد أنّها تخونه من خلال محادثات ورسائل متبادلة في قسم «الأرشيف»، مع حبيبها السابق باسم.

ويتوقع عدد من الجمهور، أن يكون هناك صدام كبير بين الفنانة عائشة بن أحمد والفنان آسر ياسين، بعد أن اكتشف الأخير أن زوجته على علاقة بشخص آخر، وأيضًا بسبب أنه عرف أن ابنه «عمر» ليس ابنه بعد خروج نتائج التحاليل.