مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18.. دنيا المصري تتهم ملك قورة بقتل ابنها

توالت أحداث الحلقة 18 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لهذا العام، ويقدم من خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي الذي يتورط في العديد من الأزمات.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18.. داليا تتهم رقية بقتل ابنها

وتضمّنت الحلقة 18 من مسلسل بيت الرفاعي اتهام داليا التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري لرقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة بقتل جنينها، ونُقلت إلى المستشفى.

ودار نقاش بين داليا وزوجها فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق وهي في المستشفى، وأخبرته أنّ رقية هي السبب وراء قتل ابنها في بطنها، لكنه رفض هذا الاتهام، وأخبرها لأن هذا قضاء وقدر وذلك بسبب حبه لرقية.

وعندما عادت رقية إلى المنزل سامحها فاروق ووثق في كلامها بأنها ليست السبب في وفاة طفله، لكن هذا أزعج داليا بشكل كبير وجعلها تنفعل عليه وتخبره أنّها ستترك المنزل.