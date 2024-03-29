مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. عمر الخيام في موقف صعب

يشهد مسلسل الحشاشين الحلقة 19 عدة أحداث مهمة، وذلك بعد تسارع وتيرة الحلقة السابقة، حيث وجد عمر الخيام نفسه أمام اختبار صعب، فبعد عودته إلى أصفهان مجددا، طلب منه الجيش رسم خريطة عن قلعة ألموت ليتمكنوا من القضاء على حسن الصباح بسهولة.

لكن عمر الخيام رفض إخبار الجيش عن أي تفاصيل تخص قلعة ألموت أو حسن الصباح، وهذا ما جعله في وضع صعب، فإما أن يشي بصديقه أو تقطع رقبته.

أحداث مسلسل الحشاشين

تدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي مأخوذ من أحداث حقيقية في القرن الـ11 شمال بلاد فارس، حول حسن الصباح شيخ الجبل ورئيس جماعة الحشاشين وأيضًا يطلق عليه «سيد قلعة ألموت»، حيث تعد جماعة الحشاشين هي الأخطر والأكثر دموية في تاريخ البشرية، والتي استمرت في عملياتها لمدة قرنين من الزمان.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين نخبة من النجوم منهم كريم عبد العزيز، نيقولا معوض، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إخراج بيتر ميمي، تأليف عبد الرحيم كمال.