ملخص مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. يحيى ونورهان يلتقيان في جنة حسن الصباح

شهدت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، موافقة حسن الصباح على ضم الشباب المُنشقين عن جيش السلاجقة، الذي أمر أميرهم في الحلقة السابقة بفك حصارهم لقلعة آلموت، قائلًا: «أهلا بهم»، وعلى الرغم من عدم موافقة ذراعي الصباح الاثنين، بن سيحون وبرزك أميد، إلا أنه قرر ضمهم لشباب المؤمنين داخل القلعة لكن مع الحذر منهم وشدد على عدم اجتماعهما.

حلم الجنة واختيار يحيى بن المؤذن

معان جديدة يعرفها الثلاثة شباب المُنشقين كذبًا والمنضمين حديثًا لقلعة آلموت، وهي حلم الجنة الذي يملك حسن الصباح وحده مفتاحها، والسلخ من الأفكار القديمة من الجهل للعلم، كُل علم في هذه القلعة مشروط بأمر حسن الصباح، هكذا تلقى الثلاثة أولى دروسهم داخل القلعة.

اختار حسن الصباح يحيى بن المؤذن ليدخل جنته، وهناك يلتقي بإحدى حوريات الجنة، حُبه القديم، «نورهان»، التي تخرق قواعد إلينار، وتُناديه بأسمه فتُربك له حلم الجنة، فتعاقبها إلينار، بقتل صديقتها «ناظ».

حسن الصباح في نظر عمر الخيام

وفي إطار الحلقة 18 من الحشاشين، ترسى مركب عمر الخيام مرة أخرى في أصفهان، وهُناك يلتقي السلطان بركياروق فيسأله عن رحلته ورؤيته لحسن الصباح، فيقول الخيام: «حسن الصباح يا مولاي راجل ضيعه حلمه ووقع في غرام نفسه حتى وقع في بيرها، وانقطع الحبل الذي بين نفسه ونجاتها، وجد الفكرة التي تجعله أعظم من حقيقته والنفس تحب تكون عظيمة».

ويضيف الخيام: «الفرق كبير بين عظمة النفس المشروعة والمذمومة، عظمة النفس المشروعة هي العظمة الشريفة التي تجعل الإنسان يرفض فعل الأعمال الدينية ليحصل على أغراض الدنيا الفانية، لكن عظمة النفس المذمومة هي التي بتطمع فيما ليس ملك لها، وحسن غرق في عظمة النفس المذمومة، طمع في أن يكون فوق البشر، ووجد الفكرة والمنهج اللتان أوصلتاه إلى هذا الحد، فكان هو الحجة والإمام والإنسان الخالد فوق قلعة أعلى من الجبل واعتقد أنه يستطيع أن يحكم بها العالم كله، وكل فكرة مجنونة تجد أتباعًا كثر».

لقاء بن سيحون ويحيى

وينال يحيى مراده في نهاية الحلقة بمقابلة شيخ الجبل وصاحب مفتاح الجنة حسن الصباح، الذي اختاره ليكون واحدًا من الفدائيين المُختاريين، لكن قبل أن يُبلغه الصباح بمهمته، كان لا بُد من لقاء مُهم بين يحيى وبن سيحون، وهو الأمر الذي لم يتوقعه زيد بن سيحون لتنتهي الحلقة بنظرة دهشة منه.