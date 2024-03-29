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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 19

كتب:

بسمة شطا
03:00 م | الجمعة 29 مارس 2024
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

تتوالى أحداث مسلسل بيت الرفاعي، لذا يهتم الكثيرون بموعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 19، والتي ستكشف كثيرًا من التطورات الخاصة بعلاقة دكتور ياسين، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، وفاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 19

وتكون موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 19 في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وسيكون هناك موعد ثانٍ للإعادة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وميرنا جميل، وسيد رجب ومحمد لطفي ورحاب الجمل وتامر نبيل وملك قورة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

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بقلم بسمة شطا