شهدت الحلقة 18من مسلسل بيت الرفاعي كثيرًا من المفاجآت والأحداث المتصاعدة في منزل الحاج محمود الرفاعي، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، والذب قُتل في أول حلقة من حلقات العمل.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18.. أحمد رزق يكشف ميرنا جميل

وكشف فاروق الذي يجسد الفنان أحمد رزق ضمن أحداث الحلقة 18 من مسلسل بيت الرفاعي سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، وذلك عندما ذهبت إليه في المنزل.

وذهبت سامية حلويات لمنزل فاروق لتسأل عن زوجته داليا التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري وتخبره بأنّها على موعد معها، لكنه يستغرب لأنّها تركت المنزل بخناقة معه فكيف أعطتها موعدا.

وشك فاروق في سامية حلويات وسألها متى آخر مرة تحدثت معها هاتفيا، لتكذب سامية وتخبره بأنّها هاتفتها من ساعة واحدة فقط، وهنا اكتشف فاروق بأنّ سامية تكذب وأنها تسعى لفعل شيء آخر.