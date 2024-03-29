هل تتحقق توقعات ليلى عبداللطيف خلال أيام؟.. العالم على وشك حرب جديدة

لا تزال تحذيرات وتوقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، تُلقي بظلالها على العالم، بعدما بات أحدث توقعاتها على وشك التحقق، بالإعلان عن أن دولتين أوروبيتين على وشك حرب جديدة خلال أيام.

ليلى عبد اللطيف، التي تحققت العديد من توقعاتها خلال الفترة الماضية، حذرت منذ أسابيع من أن العالم على وشك حرب جديدة، كاشفة في تصريحات تلفزيونية: «العالم على وشك حرب عالمية ثالثة، ولكنها لن تطول كل الدول».

توقع جديد لليلى عبداللطيف على وشك التحقق.. هل تبدأ الحرب؟

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أثار المخاوف في جميع أنحاء أوروبا بعد أن أصدر بيانا غامضا خلال الساعات الماضية، يتحدث خلاله عن مستقبل بلاده، ليدق جرس الإنذار بشأن تهديد فيما يتعلق بكل من بلاده وجمهورية صربسكا العرقية، والتي تعد جزء من البوسنة.

رئيس صربيا يُلمح لحرب وشيكة مع كوسوفو

«أمام صربيا أيام صعبة»، بهذه الجملة افتتح الرئيس الصربي بيانه عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، مؤكدا أنهم تلقوا تهديدا مباشرا بشأن مصلح صربيا وصربسكا خلال الـ48 ساعة الماضية، مختتما: «في الأيام المقبلة، سأعرف شعب صربيا بجميع التحديات التي تنتظره، سيكون الأمر صعبًا، سنقاتل وستنتصر صربيا».

جاء ذلك مع تزايدت المخاوف من صراع منتظر، أدان البيت الأبيض في سبتمبر الماضي، الحشد الغير مسبوق للقوات الصربية على طول حدود كوسوفو، ما يهدد بحرب بين الدولتين، بحسب صحيفة «Express»، والذي يمثل تحقق توقع جديد لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف.