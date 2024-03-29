أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن افتتاح 29 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات الجمهورية، مؤكدا أن هذه الافتتاحات في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.

وزير الأوقاف يُعلن خريطة افتتاحات المساجد الجديدة اليوم

وأوضح وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن هذه المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا» ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه 864 مسجدًا منها 679 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و185 مسجدًا صيانة وتطويرًا

وتابع :«بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29 / 3 / 2024م عدد 11889 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 17 مليارًا و30 مليون جنيه»

مساجد الإحلال والتجديد

وتستعرض الوطن في السطور القادمة المساجد التي ستفتتح اليوم والتي جاءت كالتالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف دمياط

1. مسجد أبو الرزق – منشية ناصر – السعدية القبليةمديرية أوقاف بني سويف

2. مسجد الحسيني – عزبة غالي ناروس - ببا

مديرية أوقاف أسيوط

3. مسجد الشحايتة – الكوم الأحمر - البداري

4. مسجد الرضاونة – بانوب - ديروطمديرية أوقاف الجيزة

5. مسجد الروضة – حدائق الأهرام

6. مسجد فؤاد حجاب – برويش - العياط

مديرية أوقاف الإسماعيلية

7. مسجد الرحمة – قرية أم عزام – القصاصين

8. مسجد الفرقان – قرية الأبطال – القنطرة شرق

مديرية أوقاف البحيرة

9. مسجد الهداية – عزبة عبد المجيد صالح البستان – مركز الدلنجات

10. مسجد عزبة 9 – قرية أحمد علوية – زاوية صقر – مركز أبو المطامير

مديرية أوقاف المنوفية

11. مسجد الدوار – زاوية الناعورة – مركز الشهداءمديرية أوقاف الفيوم

12. مسجد الرضوان – أبجيج – مركز الفيوم

13. مسجد الهدى – السعدة العمدية – إطسا شرق

14. مسجد محمد عبد الله المليجي – هويدي - أبشواي

15. مسجد العمدة الجديد – الشيخ فضل – مركز الفيوم

مديرية أوقاف الشرقية

16. المسجد الجديد – أبو رجب ناطورة – كفر صقر

17. مسجد عبد الكريم الضبيع – أباظة - فاقوس

18. مسجد الإيمان – السلاوي - الهجارسة – كفر صقر

19. مسجد عرب بلي – عزبة عرب بلي - الملاك – مركز أبو حماد

20. مسجد مركز شباب الصالحية القديمة - فاقوس21. المسجد الكبير – كفر العدوي - فاقوس

مديرية أوقاف كفر الشيخ

22. مسجد طلبة سعد – الزوايدة – سيدي سالم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الأقصر

1. مسجد الفاروق عمر – الصعايدة - الزينية

2. مسجد الرحمن – أبو ريفو – رواج - البياضيةمديرية أوقاف كفر الشيخ

3. مسجد الشرفاء – قرية الشرفاء – الساحل القبلي - بلطيم4. مسجد السحايت الكبير - الحامول

مديرية أوقاف البحيرة

5. مسجد عزبة نصير – بندر أبو المطامير مديرية أوقاف أسيوط6. مسجد المقاطعة – دير القصير – القوصية 7. مسجد عبد الرحيم عبد الحافظ – مدينة القوصية