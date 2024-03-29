كيف حدد الشعراوي موعد ليلة القدر؟.. قصة نادرة أمام الكعبة تكشف السر
كتب:
أحمد الشرقاوي
07:41 ص | الجمعة 29 مارس 2024
الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي
تعتبر ليلة القدر من أكثر الليالي المباركة في الإسلام، إذ أنها ليلة تنزل فيها الرحمة والملائكة ويقضي الله فيها حاجات عباده المؤمنين، ومع ذلك يظل موعد ليلة القدر محل اختلاف بين العلماء والدعاة.
وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي قصة الشيخ محمد متولي الشعراوي التي رواها حول توقيت ليلة القدر.
موعد ليلة القدر
وقال الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي خلال حديثه في مقطع فيديو قديم بأن الاكتشاف الذي توصل إليه نابع من معرفته العميقة بأسرار القرآن الكريم، وترتبط هذه المعرفة بالأرقام، مشيرا إلى أنه كان يشغل منصب أستاذ للشريعة في المملكة العربية السعودية، وخلال ذلك الوقت، كان هناك نقاشات بينه وبين عدد من العلماء المصريين والسعوديين حول موعد ليلة القدر، وكانوا يجتمعون لهذا الغرض في فندق إقامتهم كل ليلة، وفي إحدى تلك الليالي، عاد الشيخ المصري إبراهيم عطية لموضوع توقيت ليلة القدر، ما دفع الشعراوي إلى إجراء بحث دقيق في تلك المسألة.
هل كانت ليلة القدر ليلة 29؟
وأشار الشيخ الشعراوي إلى أنهم فوجئوا بإختفاء الرجل، لكن كلماته جعلتهم يراجعون حساباتهم ويصلون إلى استنتاج بأن ليلة القدر تكون في الليلة 27 استنادًا إلى حساب الوحدة، وبناءً على حساب الرقم 7 بعد العشرين، وختموا حديثهم بالقول «وفوق كل ذي علم عليم».