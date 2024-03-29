كيف حدد الشعراوي موعد ليلة القدر؟.. قصة نادرة أمام الكعبة تكشف السر

تعتبر ليلة القدر من أكثر الليالي المباركة في الإسلام، إذ أنها ليلة تنزل فيها الرحمة والملائكة ويقضي الله فيها حاجات عباده المؤمنين، ومع ذلك يظل موعد ليلة القدر محل اختلاف بين العلماء والدعاة.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي قصة الشيخ محمد متولي الشعراوي التي رواها حول توقيت ليلة القدر.

موعد ليلة القدر

وقال الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي خلال حديثه في مقطع فيديو قديم بأن الاكتشاف الذي توصل إليه نابع من معرفته العميقة بأسرار القرآن الكريم، وترتبط هذه المعرفة بالأرقام، مشيرا إلى أنه كان يشغل منصب أستاذ للشريعة في المملكة العربية السعودية، وخلال ذلك الوقت، كان هناك نقاشات بينه وبين عدد من العلماء المصريين والسعوديين حول موعد ليلة القدر، وكانوا يجتمعون لهذا الغرض في فندق إقامتهم كل ليلة، وفي إحدى تلك الليالي، عاد الشيخ المصري إبراهيم عطية لموضوع توقيت ليلة القدر، ما دفع الشعراوي إلى إجراء بحث دقيق في تلك المسألة.

رمضان</a>.</p> <p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kdzsixyjfi4?si=j2Cfr1NilcxWHS9p" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; cli</p> <h2>هل ليلة 27 كانت ليلة القدر؟</h2> <p>وأشار الشعراوي إلى تعقيد الأمر الذي واجهه العلماء خلال النقاش، حيث لم يكن الرقم 7 وحده يشير إلى تحديد ليلة القدر في اليوم 27 من رمضان، بل كان هناك تعقيدًا آخر ينطوي على الرقم 20 أيضًا، مؤكدًا أن وصف سير النقاش الذي لم يأتِ بجواب مقنع، ثم ذكر الشاوي أن الشيخ المصري محمد أبو عارف دعاهم لأداء صلاة ركعتين في الحرم النبوي الشريف، موضحًا أن ذلك جاء كتابة لنصيحة سابقة قدمها لهم الشعراوي بأداء الصلاة في الحرم الشريف في حال تعثرت عقولهم في قضية معينة. </p> <h2>هل يمكن تحديد موعد ليلة القدر؟</h2> <p>وأكمل حديثه عن موعد ليلة القدر، بأنه في تلك الليلة حضر إلى مقر إقامتهم في الفندق الشيخ إسحاق عزوز، وهو من أبرز المحققين في المملكة العربية السعودية، حيث كانوا في الحرم، وخلال النقاش الذي دار بينهم، ظهر شخص غير معروف لهم وبدا أنه كان يتنصت على حديثهم وقال لهم: «ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، اتركوا العشرين يومًا واحسبوا بعدها».</p> <p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bceatjl_rmg?si=kAhquYabjIZZxmfZ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

هل كانت ليلة القدر ليلة 29؟

وأشار الشيخ الشعراوي إلى أنهم فوجئوا بإختفاء الرجل، لكن كلماته جعلتهم يراجعون حساباتهم ويصلون إلى استنتاج بأن ليلة القدر تكون في الليلة 27 استنادًا إلى حساب الوحدة، وبناءً على حساب الرقم 7 بعد العشرين، وختموا حديثهم بالقول «وفوق كل ذي علم عليم».