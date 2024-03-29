مسلسل جودر الحلقة الرابعة.. هل ستصل شواهي إلى الكنز عبر ياسر جلال؟

تتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة الرابعة بعدما فقد ياسر جلال الذي يجسد شخصية جودر حجابه الحصين الذي أعطته له والدته ليحميه من الأعين التي تترصده مثلما أخبرها الشيخ عبدالله «عبدالعزيز مخيون»، وشدد عليه ضرورة ألا يخلع هذا الحجاب من رقبته طالما حيا حتى لا يصاب بالضرر، لنرى ماذا سيحدث في مسلسل جودر الحلقة الرابعة بعد فقدانه الحجاب.

جودر يفقد الحجاب الحامي الخاص به

اشتبك ياسر جلال مع أحد الفتوات في الحارة التي يسكن بها، وتبادلا الضربات بينهما ليفقد جودر الحجاب الحامي الخاص به والذي يحميه من تسلط قبيلة الشمعيون الذين يؤمنون بأن هذا الشخص هو مفتاح وصولهم إلى الكنز الخاص بالحكيم شمردل، لتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة الرابعة.

مسلسل جودر الحلقة الرابعة

وقررت شواهي «نور اللبنانية» بعدما فقد جودر حجابه الحارس أن تذهب إلى مصر لتكون بالقرب من جودر الذي سيصل بها إلى الكنز وفق معتقداتها، وجسدت دور راقصة في ملهى ليلي للتقرب من سالم شقيق جودر.

شواهي تزور مصر من أجل الوصول لجودر

كيف ستصل شواهي إلى الكنز وهل ستسيطر على جودر؟ هذا ما نشاهد تفاصيله في مسلسل جودر الحلقة الرابعة التي ستعرض الليلة عبر شاشة أون في تمام الساعة 6:5 مساء، كما يعرض عبر منصة watch it.