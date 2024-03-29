تتصاعد الأحداث في مسلسل جودر وما يتناوله من قصص ألف ليلة وليلة وحكاية جودر ابن عمر المصري، كما ينتظر المشاهدين ماذا سيحدث لشهرزاد «ياسمين رئيس» بعد عزم الملك شهريار «ياسر جلال» على قتلها في نهاية الحلقة السابقة، لذا نعرض فيما يلي مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة الرابعة، لمتابعة ما سيقع بها.

وفي السطور التالية نعرض مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة الرابعة، لتستمر حكايات شهرزاد حول جودر المصري، والذي أصبح منذ مولده محور اهتمام قوى الشر من أهالي شمعون، الذين يعتقدون أنه هو الوحيد الذي يستطيع فتح كنوز الحكيم شمردل الأربعة والسيطرة على العالم.

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة الرابعة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة الرابعة، كما يلي:

يعرض مسلسل جودر الحلقة الرابعة على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساء.

- تعاد الحلقة في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

- يعرض على ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 1:30 والثانية 10:30 صباحًا.