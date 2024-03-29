نشاط مكثف بالكنيسة الأرثوذكسية في الأسبوع الثالث من الصوم الكبير

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نشاطا مكثفا خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع الأسبوع الثالث من الصوم الكبير، الذي بدأ في 11 مارس الجاري ويستمر حتى 5 مايو المقبل.

نشاط الكنيسة في الأسبوع الثالث من الصوم

وسلط المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الضوء على أبرز أنشطة الكنيسة خلال الأيام الماضية حيث شهدت إيبارشية الكرازة عددا من الفعاليات والقداسات ورسامة الشمامسة والكهنة.

ففي الجيزة، ترأس الأنبا ثيئودوسيوس أسقف الجيزة، قداس عيد تدشين الكنيسة ومرور 29 عاما على تكريس كنيسة السيدة العذراء والأنبا إبرآم - فيصل، بحضور أبناء الكنيسة ومشاركة عدد من كهنة الإيبارشية.

فيما صلى الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الإلهي في كنيسة السيده العذراء مريم والملاك غبريال – بيجام وقام بترقية 21 لدرجة الأغنسطس «قارئ» وسيامة 78 لدرجة ابسلتس «مرتل» وشارك نيافته عددا من الآباء كهنة الإيبارشية.

وفي ببا، دشن الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا أمس، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين، بقرية كفر درويش التابع لمركز الفشن، بعد توسعتها وتجديدها.

انتهاء قداس أحد التجربة

وصلى عقب انتهاء التدشين قداس أحد التجربة «الأحد الثاني من الصوم الأربعيني المقدس» وخلاله رسم 120 من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة برتبة أغنسطس.

وصلى الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، القداس الإلهي بكنيسة القديس مار مرقس الرسول «مقر المطرانية» في ملوي، وخلاله دشن عددًا من أواني الخدمة وكرسي كأس و2 لوح مقدس وشوريات وعلبة حنوط وعلب بخور وحِق ذخيرة لمناولة المرضى وبشارة وأيقونات لخدمة المذابح بكنائس الإيبارشية.

ونظمت لجنة مهرجان النيروز الفني للتربية الكنسية بإيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام عددًا من الكورسات لمختلف المراحل العمرية من حضانة وحتى الخريجين، على مدار ثلاثة أسابيع من يوم 9 وحتى 23 مارس الجاري في الڤيلا التابعة لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، وبلغ عدد المشاركين 151 من أبناء الإيبارشية.