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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة الرابعة

كتب:

رحاب عبدالراضي
02:58 م | الجمعة 29 مارس 2024
مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين

مشاكل لا تنتهي وشعور بالملل والفتور يتخلل علاقة ياسمين «رانيا يوسف» بأدهم «شريف منير» في مسلسل بقينا اتنين، وتتوالى الأحداث والمواقف المحرجة بين الطرفين بعد طلاقهما في الحلقة الأولى، ونعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة الرابعة لمتابعة الأحداث الاجتماعية الكوميدية.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة الرابعة التي ستذاع الليلة.

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة الرابعة

يأتي موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة الرابعة، كما يلي:

 تعرض الحلقة 4 من مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بى سي في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية للحلقة في تمام الساعة 11 صباحا اليوم التالي.

ويكون العرض الأول للحلقة على شاشة سي بي سي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وتعرض الحلقة الجديدة من بقينا اثنين على منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين، بطولة رانيا يوسف، ميمي جمال، وإدوارد، شريف منير، صلاح عبد الله، رانيا يوسف، ومروة عبدالمنعم.

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بقلم رحاب عبدالراضي